متوزعة

بين الجهات الأربعة

ومفيش علامة عالطريق

معرفش إيه بيودى فين

البوصلة ضايعة

والغيوم

حاجبة السما

حاسة بضيق

يا رب أنا حاسة بضيق

محتاجة منك معجزة

تنزل على قلبى بسلام

توهب لى مفاتيح الكلام

تجينى مرة فى المنام

منك بشارة

تجمع شتات روحى

اللى ياما اتوزعت

علشان تعود لى باليقين

فتعود بكومة أسئلة

أطلق طيورى الأربعة

وبكل لهفة أنتظر

يأتونى سعيًا

ما يجينى رد

إلا صدى صوتى الحزين

يارب أنا

جربت ليك كل السكك

واللى وصل لك ما هلك

وأنا خايفة أكون م الهالكين

أنا باستعيذ بمحبتك

من جحيم المنتصف

ومن غيامة الاحتمال

وكتير باشوف الكون سؤال

كل ما أحاول أفسره

بيزيد غموض

أرجع وشايلة فى جعبتى

نفس الردود

نفس المتاهة المظلمة

نفس الإجابات البليدة المبهمة

أرجع وشايلة فى قلبى قيد

كل أما أحاول أكسره

ألقاه حديد

وأنا يادوب كائن ضعيف

بيمر عالأيام بسرعة

كأنه طيف

كائن ضعيف

يوم ما اتولد

وشموا على جلده الطرى

تابوهات كتير

دقوا له فى الهون النحاس

اسمع كلام أمك وأبوك

فتحوا له باب

وحذوره من ألف باب

مقفول

فجأة لقى روحه فى نفق

آخر النفق فيه غول

كائن جهول

كل ما يمشى فى رحلته

تكبر وتتقل جعبته

ومفيش رجوع

ومفيش مفر

من الوصول.