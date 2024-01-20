السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شكوى ضد زوج "نائبة الغش" بتهمة سبّ موظفى الشهر العقارى فى قنا

ارشيفية
ارشيفية

تقدمت موظفة بالشهر العقاري بمجمع محاكم قنا بشكوى ضد زوج النائبة نشوى رائف صاحبة واقعة «الغش» أثناء تأدية امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي والمتهمة بتعديها بالضرب على عضوة هيئة التدريس.

واتهمت الموظفة الزوج بالتعدى عليها وزملائها بالسب أثناء القيام بوظيفتهم، أثناء اصطحابه طالبين لتسجيل شهادتهما ضد عضوة هيئة التدريس، الأربعاء الماضى.

وتبين أن زوج النائبة نشوى رائف ذهب إلى الشهر العقاري بمجمع محاكم قنا وبصحبته اثنان من الشهود وأراد تسجيل شهادتهما حيال واقعة الغش المتهمة بها زوجته النائبة داخل جامعة جنوب الوادي، ولكن الشهر العقاري رفض طلبه ووجّهه بالذهاب للجهة المختصة لسماع شهادتهما قائلين إنه ليس من اختصاصهما ذلك الأمر، لكنه لم يسمع لموظفي الشهر العقاري وحدثت مشادة بينه وبين الموظفة المختصة فقاموا على إثرها بتقديم شكوى ضده في النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

ضباط وحدة مباحث امن القاهرة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة حبس قتل سرقة نصب

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