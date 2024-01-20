إصابة موظفين أمريكيين في رشقة صاروخية على قاعدة عين الأسد غرب العراق

أصيب موظفون أمريكيون بجروح طفيفة، اليوم السبت، كما أصيب أحد أفراد قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة بعد هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، حسبما نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بـ صواريخ باليستية.

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق، بيانا، تبنت فيه الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

وقال البيان:" استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق، برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت في نبأ عاجل، بأن رشقة صاروخية كبيرة ضربت قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وذكرت القناة، أن الرشقة الصاروخية هي الأكبر منذ انطلاق عمليات الاستهداف.