السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة موظفين أمريكيين في رشقة صاروخية على قاعدة عين الأسد غرب العراق

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد

أصيب موظفون أمريكيون بجروح طفيفة، اليوم السبت، كما أصيب أحد أفراد قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة بعد هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، حسبما نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بـ صواريخ باليستية.

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق، بيانا، تبنت فيه الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

وقال البيان:" استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق، برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت في نبأ عاجل، بأن رشقة صاروخية كبيرة ضربت قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وذكرت القناة، أن الرشقة الصاروخية هي الأكبر منذ انطلاق عمليات الاستهداف.

موظفون أمريكيون قوات الأمن العراقية قاعدة عين الأسد الجوية مسؤول أمريكي صواريخ باليستية الهجوم الصاروخي

مواد متعلقة

عاجل.. "حماس العراق" تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية

غربة معقدة عاشها كريم العراقى.. ابنته تروى التفاصيل

عاجل.. هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على القوات الأمريكية فى العراق

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

"القاهرة الإخبارية": مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

تضم قوات أمريكية.. هجوم صاروخى على قاعدة "عين الأسد" غرب الأنبار العراقية

مقتل 3 فى اشتباكات بين الجيش العراقى وقوات البشمركة

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا