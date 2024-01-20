مقتل عضو خامس فى الحرس الثورى الإيرانى جراء الهجوم الإسرائيلى على دمشق

قُتل عضو خامس في الحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي إسرائيلي في سوريا اليوم السبت، بحسب ما أوردته رويترز.

وبحسب بيان للحرس الثوري، فإن أمين صمدي "استشهد بعد أن كان ضمن جرحى الجريمة الإرهابية الصهيونية اليوم في دمشق".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أربعة مستشارين عسكريين في الهجوم.

وكانت إيران أدانت الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل عدد من أفراد الحرس الثوري في دمشق بسوريا اليوم السبت، ووصفته بأنه “محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة”.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في الهجوم لكن لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن إيران “تحتفظ بحقها في الرد”.

فيما قال أربعة مصادر إقليمية ومصدران إيرانيان لرويترز، إن قادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني موجودون على الأرض في اليمن للمساعدة في توجيه هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر والإشراف عليها.

ونفى الكنعاني مرارًا تورط طهران في هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، في حين نفى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أي تورط إيراني أو حزب الله في المساعدة في توجيه هجمات البحر الأحمر.