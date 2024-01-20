وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت، إلى القصر الجمهورى في عابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024.

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وجاء نص الكلمة كالآتي:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة التى جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى التضحية للوطن بالذود عن أمن وأمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطنى عبر العصور، واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة نحو مستقبل أفضل للبلاد تمضى مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً.