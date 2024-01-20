اصطدمت سيارة نقل محملة بالزيوت بالحاجز المعدني الموضوع على طريق الحزام الأمني بين مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية وبين مدينة بورسعيد، مما أدى إلى سقوط الحاجز وتوقف حركة السير على الطريق.

سيارة نقل تصطدم بحاجز الارتفاعات على طريق الحزام الأمني بالدقهلية

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، باصطدام سيارة نقل محملة بالزيوت وذلك بعد إعادة تركيب الحواجز "المحددات للارتفاع" لمنع مرور السيارات النقل من السير على الحزام الأمني بعد تكرار عدد من الحوادث السابقة التى أدت إلى إزالة محددات الارتفاع وإعادة تركيبها منذ أيام اصطدمت اليوم سيارة نقل محملة بالزيوت بالبوابة الخاصة بالمدخل الجنوبي القادم من طريق دمياط إلى مدينة المطرية مما أدى إلى وقوع البوابة الحديدية المحددة للارتفاع وسقوطها أرضًا وإحداث تلفيات بالسيارة النقل وتسريب من حمولتها (( زيوت )) مما أدى إلى توقف الطريق.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور مركز شرطة المطرية والرائد معاذ جمال رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة لهم للوقوف على الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.