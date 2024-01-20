بعد التطوير.. الدستاوي يتفقد "هندسة كهرباء فوه" في كفر الشيخ

تفقد الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤، هندسة فوه بقطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

واستقبله خلال الجولة كل من: المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والمهندسة رئيس قطاع كفر الشيخ ومديري عموم أنظمة العدادات الذكية، نظم المعلومات، ‏الجودة، ‏المتابعة، ومسئولي قطاع التفتيش المالي والفني والتجاري من ديوان عام الشركة ومديري عموم (هندسات وشئون تجارية لهندسات دسوق وفوه ومطوبس، الشئون الفنيه، المشروعات، السلامة والصحة المهنية، نظم المعلومات) من القطاع المختص.

وشملت الزيارة الاطلاع على تطوير مبنى هندسة (فوه) بالكامل وتوحيد الهوية البصرية لمركز خدمة العملاء بتكلفة بلغت ٦٥٠ ألف جنيه، ويبلغ عدد سكانها ٢٣٠ ألف نسمة وعدد المشتركين بها ٦٤٤٦٢ مشترك منهم ٤١٢٨٦ مشترك مسبوق الدفع، وتخدم ٦ قري أم و١١٧ تابعا.

كما تفقد الدستاوي لوحة توزيع فوه ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ومركز خدمه العملاء وجميع الإدارات بالهندسة (المخزن، الشئون التجارية والفنيه، المشروعات، الجودة، فحص وتهيئه العداد).

‏هذا وقد تم عرض الخدمات المستجده بمركز خدمة العملاء في ضوء حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على تطوير ورفع كفاءة أداء مراكز خدمة العملاء للارتقاء بمستوى الأداء في العمل وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم، حيث تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ( artificial intelligence ) لتقديم المساعد الشخصي ( نور ) والذي يقوم بتقديم شرح مبسط ويسير للخدمات المقدمة بمراكز خدمة العملاء والمطبقه حاليا بمراكز الخدمة التي تم تطويرها نطاق الشركة بمحافظات الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط بإجمالي (١٠ ) مراكز خدمة:

١ - خدمة wi - fi مجاني.

٢ - خدمة الموقع الجغرافي لمراكز خدمه العملاء.

٣ - خدمات المنطقه الذكية.

٤ - خدمة الحجز المسبق.

٥ - خدمة رأيك يهمنا.

٦ - خدمة قياس مستوي جودة الخدمات المقدمة.

‏ويمثل المساعد الشخصي نموذج للخدمات المساندة داخل صالة خدمة العملاء بهدف مساعدة رئيس صالة خدمة العملاء في توجيه المواطنين ومنع التكدس.

كما تم استحداث مجموعة من الخدمات لرفع تقييم مراكز الخدمة والتي تتم عن طريق المسح الضوئي لكود مخصص لكل خدمة عن طريق كاميرا الموبايل.

هذا وقد تم اعداد برنامج ( application ) خاص بالمساعد الشخصي يمكن تحميله عبر الموبايل الشخصي للعميل لمساعدته في شرح الخدمات المقدمة.

كما تم مراعاه نقاط التميز لمركز خدمة العملاء مثل توفير منطقة خاصة بالمدخنين ومسجد به مصلي للرجال واخر للنساء.

وتم تقديم درع الشركة للعضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بمناسبه افتتاح فرع هندسه فوه بعد التطوير.