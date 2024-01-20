السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

مظاهرات ضد إسرائيل
مظاهرات ضد إسرائيل

اشتبكت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، مع متظاهرين كانوا يحتجون على مشاركة إسرائيليين في معرض "فيتشنزا أورو" التجاري، في فيتشنزا.

وذكرت وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية، أن المتظاهرين ألقوا قنابل دخان ومفرقعات نارية، وردت الشرطة بإطلاق خراطيم المياه، وقالت مصادر إن أربعة من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

وفى سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ على المبنى السكني في حي "المزة"، بالعاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل عدد من المستشارين الإيرانيين.

وكان مصدر عسكري قد قال لـ"سانا" إنه "في حوالي الساعة العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السورية المحتلة، مستهدفًا بناءً سكنيًا في حي المزة في مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

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