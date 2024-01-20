السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السنغالى ساديو مانى يبدى سعادته باللعب فى الدورى السعودى

ساديو ماني
ساديو ماني

أبدى السنغالي ساديو ماني، مهاجم منتخب السنغال، سعادته باللعب في الدوري السعودي، نافيا أنه لا يتلقى الاهتمام الجماهيري الكافي مثلما عليه الحال في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

وقال ماني للصحفيين بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك الكاميرون في المباراة التي انتهت 3 /1 لمنتخب بلاده اليوم الجمعة في كأس أمم أفريقيا: "هذا ماتعتقده أنت لأنني لست في أوروبا، هذا يحزنكم لأنه إذا لم تلعب في أوروبا فهذا لا يهم، لن أكون موجودا كلاعب".

ولعب ماني لليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني قبل الانضمام إلى النصر السعودي العام الماضي.

وأضاف ماني: "لحسن الحظ يمكنني القول إن الدوري السعودي جيد للغاية ويشاهده الجميع في العالم، لذلك بالنسبة لي، طالما أنني أقدم ما لدي واستمتع بكل دقيقة، فهذا هو الأكثر أهمية، بالنسبة لي لا يهم أي شيء آخر".

وضمن الفوز للسنغال التأهل إلى دور الستة عشر بأمم أفريقيا مع تبقي مباراة في دور المجموعات.

اقرأ أيضا.. السنغال يقسو على الكاميرون بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا

ساديو مانى منتخب السنغال النصر السعودي الدوري السعودي 2023 كأس الأمم الأفريقية

مواد متعلقة

السنغال يقسو على الكاميرون بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا

أمم إفريقيا.. السنغال يتقدم على الكاميرون بهدف فى الشوط الأول

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: توجيه 3 ضربات أمريكية ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن (فيديو)

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

عاجل.. البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا جهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية