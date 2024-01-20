السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شركة شحن كبرى تحول مسارها لتجنب هجمات البحر الأحمر

هجمات البحر الأحمر
هجمات البحر الأحمر

قالت مجموعة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن إنها ستغير مسار خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط بين أوروبا وأستراليا لتجنب الهجمات في البحر الأحمر، وإنها تتوقع أن تستمر الاضطرابات أشهرًا. 

وتسببت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية ردًا على حرب إسرائيل على قطاع غزة في إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، ولم تؤد هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين إلى حل الأزمة.

وذكرت المجموعة، أن خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر مؤقتًا من طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس.

وقالت المجموعة في مذكرة للعملاء على موقعها الإلكتروني، إن التغيير جزء من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة ما تعبر من قناة السويس.

وكانت الشركة قد قالت في 26 ديسمبر إنها تخطط لزيادة عدد سفنها التي تعبر من قناة السويس تدريجيًا.

وذكر رودولف سعادة، رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي، في مقال لصحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن المجموعة ما تزال ترسل بعض السفن عبر قناة السويس إذا ما أمكن مصاحبة سفن حربية فرنسية لها.

وقال قائد بالبحرية الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن القوات الفرنسية التي تسير في دوريات بالبحر الأحمر تركز على اصطحاب السفن التي تربطها صلات بفرنسا.

لكنه أوضح للصحيفة أن سفنا أخرى للمجموعة تسلك الطريق حول جنوب القارة الأفريقية بعد أن أحدث التوتر في البحر الأحمر "فوضى" في الجدول الزمني للمجموعة.

وفي مؤشر على ازدياد الاضطرابات، أعلنت المجموعة هذا الأسبوع فرض رسوم على حمل الحاويات الفارغة من تركيا إلى أوروبا والبحر المتوسط وشمال أفريقيا، مع تعديلها أيضًا بعض عملياتها في البحر المتوسط.

وبعد أن ذكرت شركة الشحن الدنمركية المنافسة ميرسك، يوم الأربعاء، أن اضطرابات حركة الشحن العالمية ستستمر على الأرجح بضعة أشهر على الأرجح، قال سعادة لفاينانشال تايمز إن سي.إم.إيه سي.جي.إم تتوقع استمرار المعوّقات "عدة أشهر".

وقالت ميرسك، أمس الجمعة، إنها ستعلق مؤقتًا حجز بعض خدماتها إلى جيبوتيلدواع أمنية.

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