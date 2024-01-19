الحوثيون: لا نسعى لتوسيع الهجمات فى البحر الأحمر

قال الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، إنهم لا يعتزمون توسيع هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر وما حوله بشكل أكبر، بما يتجاوز أهدافهم المعلنة المتمثلة في حصار إسرائيل والانتقام من الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب الضربات الجوية.

وفي مقابلة مع رويترز، قال المتحدث محمد عبدالسلام، وهو أيضًا كبير مفاوضي الحوثي في ​​محادثات السلام بشأن الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ عشر سنوات، إن الجماعة ليست لديها خطط لاستهداف السعودية والإمارات.

وأضاف: "لا نريد أن يتوسع التصعيد، وهذا ليس مطلبنا".

وقال عبدالسلام: "لقد فرضنا قواعد الاشتباك التي لم ترق فيها قطرة دم واحدة أو خسائر مادية كبيرة". "لقد كان يمثل ضغطًا على إسرائيل فقط، ولم يمثل ضغطًا على أي دولة في العالم".

وهاجم الحوثيون، والذين يسيطرون على معظم المناطق المأهولة بالسكان في اليمن، سفنًا عند مصب البحر الأحمر منذ أكتوبر للتضامن مع الفلسطينيين من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل.

وقال عبدالسلام: "ما فعله الشعب اليمني في البداية هو استهداف السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل دون التسبب في أي خسائر بشرية أو حتى مادية كبيرة، فقط منع السفن من المرور كحق طبيعي". "والآن، عندما انضمت أمريكا وصعدت الوضع أكثر، ليس هناك شك في أن اليمن سوف يرد".

وأجبرت هجمات الحوثي شركات الشحن الدولية على توجيه التجارة بين أوروبا وآسيا حول إفريقيا، ما زاد الوقت والتكاليف.

وقصفت الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافًا للحوثيين الأسبوع الماضي فيما وصفته بالتدخل لإبقاء أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم مفتوحًا.

وقال عبدالسلام: "لا نريد أن يتوسع الصراع في المنطقة ولا نفضل ذلك، وما زلنا نعمل على عدم التصعيد، لكن القرار في يد الأمريكيين، طالما استمروا في الهجوم".

وأضاف أن "اليمن معني بالرد، ومهتم بالتأكد أو الحفاظ على موقفه بمنع السفن الإسرائيلية من التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".