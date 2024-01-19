الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

“للجنة سور” و"طرق كثيرة للسفر".. مي التلمساني تشارك بعملين بمعرض الكتاب

مي التلمساني
مي التلمساني

صدر حديثا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع، عملان للكاتبة والأكاديمية المصرية مي التلمساني، وهما: طبعة جديدة لكتاب "للجنة سور" و"طرق كثيرة للسفر"، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وذلك في نسخته الـ55 المقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

للجنة سور

في كتاب ”للجنة سور”، تنتقل بطلة الحكاية من القاهرة إلى أوتاوا مرورا بمونتريال وباريس. خلال تنقلات المؤلفة تقوم بتوثيق المدن والحكايات من خلال حكايات السفر والطرائف والمدونات، كما تتأمل أيضا على طول الطريق في معنى الحركة، والحاجة إلى إعادة ابتكار الذات، وترصد التغيرات الاجتماعية التي تحدث للجميع. أحد أهم محاور "للجنة سور" محور الغربة وعدم الاستقرار بين هنا وهناك، بين مصر هناك وكندا هنا، أو بين كندا هناك ومصر هنا، الرحلة بين هنا وهناك واستغراب الأماكن والناس والأحداث هي أهم ملامح الغربة. وفي الكتاب نقرأ عن النفس المهاجرة، كيف يهاجر الإنسان ويظل قلبه معلقًا بالوطن، ولماذا تدفعنا الحياة للسفر؟! حكايات بين الارتحال والغربة والبحث عن الأحلام والغرق في الذكريات.

طرق كثيرة للسفر


كتاب "طرق كثيرة للسفر" عبارة عن كتابات حرة أشبه باليوميات والتدوينات التي تُكتب في مذكرات المرء حين يمر بعدد من التجارب الشخصية التي تؤثر في نمط حياته بالكامل. عبارة عن يوميات امرأة محبة للحياة وعاشقة للاطلاع والتدبر في الصغائر.

للجنة سور


سنجد في الكتاب العديد من الأفكار الحياتية منها مظاهر الأدب على السفرة المصرية، وتحكي أيضًا عن غربتها وعن مظاهر احتفالات عيد الشكر لدى الأجانب، كما تناقش الأحلام الماضية التي شكلت وعي ورغبات جيل كامل وتتحدث عن شخصية إدوارد سعيد أحد أهم المفكرين في القرن العشرين. كما تتحدث عن أهمية المكتبة بالنسبة لها وكيف كان لها مكتبة كبيرة في بيتها المصري وأخرى في بيتها الكندي، والعديد من الموضوعات الأخرى.

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الكتابات تشبه الاعترافات ومحاولات لإبداء رأي الكاتبة في كل صغيرة وكبيرة مرت عليها في تجربة حياتها الشخصية سواء في السفر أو التعليم أو النقاشات الفلسفية والعلاقات العائلية والعامة، ونظرتها لأمور عدة في بلدها وفي البلاد التي زارتها والكثير من الكتابات الحرة فيما يخص الحكي عن ذكريات طفولتها وشبابها وما بعد ذلك من مغامرات.

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مي التلمساني كاتبة وروائية مصرية من مواليد القاهرة. تعمل أستاذًا للدراسات العربية والسينمائية في جامعة أوتاوا بكندا، نشرت لها أربع روايات هي "دنيا زاد" (1997)، "هليوبوليس" (2000)، "أكابيللا" (2012) و"الكل يقول أحبك" (2021)، وثلاث مجموعات قصصية، ترجمت روايتها "دنيا زاد" إلى ثماني لغات وحازت على جوائز في مصر وفرنسا. نشرت أبحاثها الأكاديمية في مجالات السينما والفنون والثقافات الشعبية. في عام 2021 حصلت على وسام الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية برتبة فارس، اعترافًا بجهودها بمجالات الثقافة والفنون والآداب.

طرق كثيرة للسفر

يشار إلى أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.

للجنة سور طرق كثيرة للسفر معرض القاهره الدولي للكتاب صدر حديثا دو ن للنشر والتوزيع

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