الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مريم وليد: رواية "دروس فى الطيران الحر" تكشف حيوات الشخصيات داخل الرعاية المركزة

مريم وليد
مريم وليد

تصدر في معرض الكتاب عن دار روفد للنشر والتوزيع، رواية "دروس في الطيران الحر"، للكاتبة الشابة مريم وليد. 

وتقول الكاتبة الروائية الشابة مريم وليد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أحداث الرواية تدور في الرعاية المركزة لإحدى المصحات النفسية، بعد محاولة انتحار فاشلة لإحدى بطلات الرواية، وتكشف الرواية حياة العديد من النزيلات، اللواتي يتشاركن قصصهن، ومشاهد من حيواتهن، وأحلامهن بالطيران والتحرر من ثقل الحياة. 

وأضافت وليد: "طوال أحداث الرواية تحاول الشخصيات الهروب من حيز الرعاية المركزة الخانق، أو الخروج من المستشفى بشكل عام.

وتابعت وليد: "تتناول الرواية حيوات الشخصيات داخل الرعاية المركزة، وحيواتهن السابقة خارج المستشفى، وتركز الرواية على إخفاقاتهن في الحب، وعلاقاتهن بعائلاتهن، وعلاقاتهن مع المرض النفسي، ونظرتهن للحياة والموت، وكيف يتأرجحن دومًا بينهما. 

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يذكر أن "دروس في الطيران الحر" هي الرواية الأولى للكاتبة، وتصدر تزامنًا مع فعاليات معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ 55 لهذا العامـ وقد جاء العمل ثمرة لورشة لكتابة الرواية للكاتبة منى الشيمي. 

مقتطف من الرواية: "للوقت هنا إيقاعه الخاص، وهذا الإيقاع هو اللا وقت، لا زمن هنا، لا ساعات على الحائط، ولا في الأيدي، لا يمكن قياس المدة إلا بالأحداث المكررة غالبًا، ولا يمكن تحديد فترات اليوم إلا من خلال الوجبات الثلاث، التي تأتي دائمًا في الوقت نفسه. أنت هنا شبح، شبح يسبح في هالة من الزمن غير الموجود". 

رواية دروس في الطيران الحر مريم وليد الرعاية المركزة لإحدى المصحات النفسية دار روفد للنشر والتوزيع الهرب من حيز الرعاية المركزة الخانق

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