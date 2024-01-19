حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالإسكندرية

نفَّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بالإدارات التموينية بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

74 محضرًا لمخابز بلدية

وفي هذا الصدد، شنَّت إدارة الرقابة بالمديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام، وفريق العمل التابع له، حملات على نطاق المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 74 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 27 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة،و محضر بيع سجائر مجهولة المصدر، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

حملات إدارتي تموين المنتزة والعجمي

كما شنت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 47 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 18محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر امتناع عن بيع سجائر محلية، و20 محضر عدم حمل شهادات صحية، و18 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

فيما نفَّذت إدارة تموين العجمى حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

إدارة تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير 4 محاضر امتناع عن بيع السجائر، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، و6 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

حملات الجمرك وغرب الإسكندرية

وشنت إدارة تموين غرب والجمرك حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 44 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 7محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.