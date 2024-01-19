أغنى مناطق مصر فى تنوع الطيور.. معلومات عن محمية البرلس بكفرالشيخ

قام الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بجولة تفقدية لمحمية البرلس بمحافظة كفرالشيخ لتفقد الأوضاع البيئية ومتابعة سير العمل ودعم السياحة البيئية بها، رافقه الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

علي أبوسنة يؤكد: ندعم السياحة البيئية خلال الفترة المقبلة

وأكد الدكتور علي أبوسنة، خلال الجولة، أهمية محمية البرلس لما تتمتع به من تنوع بيولوجي وموارد طبيعية، حيث تضم 28 جزيرة وتتميز بخصائص خاصة بالتربة المكونة لها، ما يجعلها مكانًا طبيعيًا لما يقرب من 135 نوعًا نباتيًا بريًا ومائيًا، مشيرًا إلي أهمية البحيرة كموقع فريد لتكاثر الطيور المائية، سواء على المستوى الوطنى أو العالمي، حيث إنها تمثل أحد المسارات الرئيسية لهجرة الطيور في العالم، ما يجعلها من أغنى مناطق مصر في تنوع الطيور بها، حيث يتواجد بها أكثر من 700 نوع، كما تعد بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات الشمالية في مصر بعد بحيرة المنزلة من حيث الحجم والمساحة وإنتاجية الثروة السمكية.

رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد مواقع التكريك بالبحيرة ويلتقي العاملين بها

واضاف أبوسنة أن كل تلك المميزات تجعل محمية البرلس لها مكانة واعدة في مجال السياحة البيئية وخاصة سياحة مشاهدة الطيور كأحد أنشطة السياحة الجاذبة لمحبي الطيور من جميع أنحاء العالم.

كما قام الدكتور على أبوسنة، خلال الجولة، بعقد اجتماع مع العاملين بالمحمية والتأكيد علي أن رأس المال البشري من الباحثين والعاملين بالمحمية لا يقل أهمية عن المحمية لما لهم من دور في حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية من أجل حق الأجيال القادمة، مؤكدًا مواصلة العمل من أجل رفع كفاءة المحمية والعاملين بها وتحديث برامج الرصد وصيانة كافة المعدات التشغيلية ودعم التدريبات الداخلية والخارجية للعاملين.