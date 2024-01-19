وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: سلوك الحكومة قبل 7 أكتوبر وبعده فشل كبير جدا

قال غادي آيزنكوت الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، إن سلوك الحكومة قبل 7 أكتوبر وبعده مثل فشلا كبيرا جدا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الخامس بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن الظروف غير الإنسانية بقطاع غزة ستؤدي لانتشار الالتهاب الكبدي بشكل كبير، فيما أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة.