الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يجرى جولة إفريقية لـ"مواجهة نفوذ بكين وموسكو"

بلينكن
بلينكن

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إفريقيا جنوب الصحراء الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، في إطار مساعٍ لمواجهة تقدّم روسيا والصين في القارة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

 

ويزور بلينكن في إفريقيا، الرأس الأخضر وكوت ديفوار ونيجيريا وأنجولا اعتبارًا من الاثنين، بعدما قام بأربع جولات في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر والتي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن سيناقش النمو الاقتصادي وكيفية "تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على القيم المشتركة مثل احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاق سيادة القانون".

 

وستكون هذه رحلة بلينكن الرابعة إلى إفريقيا منذ توليه منصبه.

 

نفوذ أمريكا في إفريقيا
وخلال زيارته الأخيرة لإفريقيا جنوب الصحراء في مارس، زار بلينكن النيجر ليكون أرفع مسؤول أمريكي يزور هذه الدولة، حيث سعى لدعم الرئيس محمد بازوم ونظامه الديموقراطي في منطقة شهدت انقلابات لا سيما في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.

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