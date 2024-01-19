الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترحيل 1045 مصريا لدخولهم ليبيا بطريقة غير مشروعة

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي ترحيل 1045 مصريا لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة خلال عام 2023.

وكانت السلطات الليبية في وقت سابق رحلت عشرات الأفارقة لإصابتهم بأمراض معدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

ووفق إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي، تم نقل نحو 78 مهاجرا غير شرعي من مركز إيواء وترحيل قنفوذة إلى منفذ أمساعد البري، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

وأشارت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أن من بين المرحلين اثنين ثبتت إصابتهما بأمراض معدية مثل الإيدز والوباء الكبدي.

كما أعلنت السلطات الليبية ترحيل 27 مهاجرا غير شرعي دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وذكرت السلطات الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات قام بترحيل 87 شخصًا مصابين بوباء الكبد والإيدز، وهم 17 سودانيًا و62 تشاديًا ومصريين و2 من بنجلاديش و4 إثيوبيين.

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