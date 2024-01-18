الكرسي بالحجز والأسعار الضعف.. إقبال كبير على المقاهي ومواطنون:"الثامنة يا أبطال"

شهدت عدد من مقاهي محافظتي القاهرة والجيزة، إقبالًا كبير من المواطنين لحضور مباراة المنتخب الوطني ومنتخب غانا في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

إقبال كبير على المقاهي

وتوافد المواطنون على المقاهي في وقت مبكرة قبل موعد المباراة لحجز المقاعد داخل المقاهى، كما قام أصحاب المقاهي برفع أسعار المشروبات مع زيادة الإقبال.

ويقول محمد مصطفى، إنه يتوقع فوز المنتخب الوطني بـ3 أهداف دون رد، وذلك في حالة اللعب بتشكيل يضم مروان عطية وأمام عاشور والنني في وسط الملعب، وفتوح في الشمال وعمر كمال في اليمين، ويكون مصطفى محمد مهاجم صريح.

فيما قال أحمد اشرف، إنه يحرص على متابعة المباريات داخل المقهى خاصة وأنه يتفائل بها ويعتبرها تميمة الحظ من أجل الفوز والتتويج بالبطولة الثامنة.

مباراة مصر وغانا

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا وهي المباراة المنتظرة خاصة بعد تعادل منتخب مصر مع منتخب موزمبيق بهدفين لكلا المنتخبين دون تحقيق النتيجة المنتظرة من منتخب مصر.

ننشر في التقرير التالي موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر وغانا

تُذاع مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 18 يناير 2024 والتي تُقام على استاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار؛ وتُذاع على قنوات بي إن سبورت ماكس الرياضية باعتبارها المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

يرتدي منتخب مصر التيشيرت الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء خلال المباراة بينما منتخب غانا يرتدي الطاقم الأبيض فى الأبيض كاملًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

رغم أن بي إن سبورت الناقل الحصري لمباراة مصر وغانا إلا أنه يمكن مشاهدة المباراة من خلال القنوات التالية:

قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات

تردد 10992

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة المغرب الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

تردد 12303

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد 11642

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B

تردد 11013

استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجولة الثالثة لمنتخب مصر

تُقام مباراة الجولة الثالثة لمنتخب مصر في دور مجموعات كأس أفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً