الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 34 لصالون الشباب تحت عنوان "من أجل فن ينمو"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 34 لصالون الشباب، تحت عنوان "من أجل فن ينمو"، والذي يُنظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بقصر الفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان محمود حمدي -القيم الفني للصالون-، والعديد من التشكيليين.

 

نيفين الكيلاني: صالون الشباب أحد أهم التظاهرات الفنية في مصر ويُعد كشافًا للفنانين التشكيليين 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "نفتتح اليوم أحد أهم التظاهرات الفنية في مصر، والذي يُعد كشافًا للفنانين التشكيليين دون 35 عامًا،  هذا الحدث الذي استطاع خلال دوراته المتعاقبة اكتشاف أجيال من التشكيليين البارزين على الساحة".

 

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الصالون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم ورعاية الموهوبين في كافة المجالات، واكتشاف أجيال جديدة يواصلون مسيرة الإبداع .

 

وأشادت وزيرة الثقافة، بجودة الأعمال المشاركة بالصالون، وحثت شباب الفنانين المشاركين به نحو الاستمرار في الإبداع والتوهج الفني.

 

من جانبه، قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية: " نترقب كل عام صالون الشباب  طامعين أن يكشف لنا عن نجوم جدد يستطيعون أن يبرهنوا من خلال هذا الحدث السنوي الخاص بهم أن مصر حافلة بالمواهب الشابة".

 

وأوضح قانوش، أن الشباب في محفلهم السنوي الأهم، يراهنون على ذواتهم وموهبتهم ليقدموا أنفسهم وقد تحرروا من التأثير الأكاديمي المباشر والموجه، ويثبتوا أنهم طاقات إبداعية واعدة للحاضر والمستقبل،  ويظهرون الرغبة والشغف في إطلاق العنان لمواهبهم وأفكارهم وخيالهم واثقين في قدراتهم.

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يُشارك في هذه الدورة 131 فنانًا تتنوع أعمالهم في مجالات "التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا".

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
الدكتورة نيفين الكيلاني فعاليات الدورة 34 لصالون الشباب من أجل فن ينمو قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش ساحة دار الأوبرا المصرية

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