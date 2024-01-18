سعيد عبده: اتحاد الناشرين الجهة المركزية لتلقي شكاوى الكتاب الديني

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن اجتماع اتحاد الناشرين المصريين مع قيادات مجمع البحوث الإسلامية؛ لاستعراض ومناقشة العقبات التي تواجه الناشرين المصريين ووضع الحلول لها، خاصة المتعلقة بطلبات تصريح التداول والطبع الخاص بالمصحف الشريف .

أضاف عبده، لـ"الدستور"، أنه تم الوصول لحلول لعدد من المشاكل التي تواجه الناشرين المصريين والمتعلقة بتصريح طباعة المصحف الشريف، واثمر اللقاء الوصول إلى حلول منها تخفيض عدد النسخ التي يقدمها الناشر للأزهر من 10 نسخ إلى 5 نسخ، وطباعة تصريح طباعة وتداول المصحف كجزء من المصحف بدلا من طباعته في هيئة استيكر منعا للتزيف والتلاعب.

تابع أنه تمت الموافقة المبدئية على تقديم كشوف التعبئة للفحص والمراجعة لحين وصول الشحنة للجمارك تسهيلا على شركات الشحن لعدم تحمل غرامات بالميناء.

وأكد سعيد عبده أن اللقاء أثمر على اتفاق مبدئي بان يكون اتحاد الناشرين المصريين الجهة المركزية المنوط بها تلقي الشكاوي المتعلقة بالكتاب الديني،وعرضها على الأزهر، مشددًا على أنه تم الاتفاق على اجتماع دوري ما بين اتحاد الناشرين المصريين، وقيادات مجمع البحوث الإسلامية.

جاء ذلك بحضور د.حسن خليل، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمود إبراهيم المستشار القانوني لشيخ الأزهر والدكتور جمال عبد العظيم، مدير عام البحوث والتأليف والترجمة بالمجمع، والدكتور ممدوح محمد مدير عام إدارة القرآن الكريم بالمجمع بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى عدد كبير من الناشرين المعنيين بطباعة المصحف الشريف وكتب التراث جاء ذلك لاستعراض ومناقشة المشاكل والعقبات التى تصادف الناشرين المصريين ووضع الحلول.