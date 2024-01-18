الخميس 18 يناير 2024
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رياضة

"عينينا ع الكاس".. توقعات الجمهور المصري لتشكيل ونتيجة مصر وغانا (فيديو)

توقعات المواطنين
توقعات المواطنين لمباراة مصر وغانا

حالة من الحماس والتفاعل شهدها الشارع المصري قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة مصر وغانا، في العاشرة من مساء اليوم في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ورصدت "الدستور" توقعات المواطنين بشارع المصري حول مباراة اليوم والتي جاءت على النحو التالي.

توقعات المواطنين لمباراة مصر وغانا

وتوقع أحد المواطنين، إن منتخب مصر سيحقق 3 أهداف مقابل هدفين لمنتخب غانا، والهدف الأول نتمنى أن يكون للاعب تريزيجيه، لافتا إلى أنه على ثقة بأن منتخب مصر سوف يحصل على أدوار جيدة خلال البطولة، وطالب بعدم نزول النني على أن يكون مكانه اللاعب مروان عطيه.

فيما توقع آخر أحد أن منتخب مصر سيحقق هدفين، مقابل لاشئ لمنتخب غانا، مؤكدا أن الشعب المصري اعتاد على أنه في كل بطولة تكون المباريات الأولى لمنتخب مصر صعبة في البداية فقط ومن بعدها يبدأ المنتخب في تطوير مستواه.

أضاف آخر أنه يتوقع فوز المنتخب المصري بهدف واحد مقابل لاشئ لمنتخب غانا، وتوقع أن يكون التشكيل في خط الوسط الشناوي وعمر كمال، وفي ناحية اليمين اللاعب محمد صلاح وفي الناحية الشمال اللاعب محمود تريزيجيه.

أوضح أحد المواطنين أن في حال ظل مستوى منتخب مصر مثلما كان في المباراة الماضية، فالبتأكيد سوف يكون خارج البطولة، وهناك توقعات بأن تكون المباراة صعبة إلى حد ما لايمكن أن يتوقع نتائجها أحد.

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موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا 2024

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مباراة مصر وغانا

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا وهي المباراة المنتظرة خاصة بعد تعادل منتخب مصر مع منتخب موزمبيق بهدفين لكلا المنتخبين دون تحقيق النتيجة المنتظرة من منتخب مصر.

ننشر في التقرير التالي موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر وغانا 

تُذاع مباراة مصر وغانا في العاشرة مساءً والتي تقام على استاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار؛ وتُذاع على قنوات بي إن سبورت ماكس الرياضية باعتبارها المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

يرتدي منتخب مصر التيشيرت الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء خلال المباراة بينما منتخب غانا يرتدي الطاقم الأبيض فى الأبيض كاملًا.

موعد مباراة مصر وغانا مباراة مصر وغانا مصر وغانا انطلاق مباراة مصر وغانا كأس أمم إفريقيا

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