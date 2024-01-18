ولاية غرب كردفان تعلن دعمها للجيش السوداني في حربه ضد المتمردين

التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، الخميس، بمدينة بورتسودان والي ولاية غرب كردفان عصام الدين هارون.

وقال والي ولاية غرب كردفان، في تصريحات اليوم "أنه أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية بالولاية والتصالحات بين مكونات المجتمع المدني وتعزيز ورتق النسيج الإجتماعى بالولاية .

ولاية كردفان تدعم الجيش السوداني في حربه ضد الميليشا المتمردة

وأكد أن الولاية ستكون داعمة للقوات المسلحة فى حربها ضد المليشيا المتمردة ، معلناً إطلاق نفرة ولاية غرب كردفان لدعم ومساندة ووقوف أبناء الولاية فى خندق واحد مع قواته المسلحة للذود عن الوطن وترابه ووحدته.

من جانبه، أكد القيادي بولاية غرب كردفان أحمد صالح صلوحه وقوف ولايات كردفان الكبري في خندق واحد مع القوات المسلحة لردع المليشيا المتمردة المدعومة إقليميا لتدمير السودان واستهداف وحدة الصف الوطني.

وقال إن ما يحدث فى السودان هو مؤامرة دولية تتطلب من الجميع توحيد الصفوف لمواجهة هذا التأمر.

الأمم المتحدة تدعو لوقف اطلاق النار في السودان

في السياق، قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إنه يجب أن يتوقف القتال في السودان، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في النزاع المميت.

ويدعو الفريق المكون من ثلاثة أعضاء الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.

منذ 15 أبريل من العام الماضي، تشهد السودان حربًا بين رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان الميليشا المتمردة .

وفي أكتوبر الماضي، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الصراع.

وقال رئيس البعثة محمد شندي عثمان في بيان: "بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية والمحاورون الآخرون في مشاركة مزاعم الانتهاكات الجسيمة المستمرة معنا".

وأضاف: "تؤكد هذه الادعاءات أهمية المساءلة، وضرورة إجراء تحقيقاتنا، والحاجة الماسة لإنهاء العنف على الفور".

وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة في 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن يقدم المحققون تحديثًا شفهيًا للنتائج الأولية التي توصلوا إليها إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان في يونيوويوليو، يليها تقرير شامل في سبتمبروأكتوبر

وقُتل أكثر من 13 ألف شخص منذ بدء الحرب في أبريل، وفقاً لتقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.