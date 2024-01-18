كريم هنداوى لـ«الدستور»: جائزة رجل المباراة يستحقها كل اللاعبين.. والمنتخب يفتقد "الأحمر"

علق كريم هنداوي، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، على فوز مصر الكبير مساء أمس على حساب غينيا بنتيجة 33/15 في أولى مباريات المنتخب ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف القاهرة النسخة السادسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال في الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

وأعرب كاتونجا عن سعادته بالفوز على غينيا، مؤكدًا أهمية دخول البطولة بقوة من أجل التأكيد على رغبة الفريق في الحفاظ على اللقب وحجز مقعد بأولمبيات باريس في الصيف المقبل، مضيفًا أن المباراة كانت مهمة، وكذلك جميع المباريات وأن اللاعبين يدخلون كل المباريات بحثا عن الفوز وتقديم أداء كبير يليق ببطل إفريقيا.

وعلق هنداوي، لـ"الدستور"، على فوزه بجائزة رجل المباراة مؤكدا أهمية التركيز من أجل تقديم أفضل ما لديه هو وجميع اللاعبين، مشددًا على أن جميع زملائه قدموا مباراة كبيرة وكلهم يستحقون الجائزة التي يعتبرها تتويجا لمجهود الفريق ككل.

وتحدث هنداوي عن أهمية البطولة في ظل إقامتها في مصر وأمام الجمهور المصري، مؤكدًا أن الجمهور يقدم الدعم والحافز للاعبين من أجل الحفاظ على اللقب، مشددا في الوقت نفسه على أن ذلك يمثل ضغطا إضافيا خاصًا على اللاعبين المطالبين بتقديم أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجمهور وتلبية طموحاته.

وشدد حارسم مرمى الفراعنة على صعوبة البطولة في ظل وجود عدد كبير من المنتخبات القوية التي تستعد بشكل مختلف عن البطولات السابقة مما يجعل البطولة أصعب من النسخة السابقة، خاصة أن بطل هذه النسخة سيتأهل مباشرةً لأوليمبياد باريس المقبلة.

وبسؤاله عن زميله أحمد الأحمر وخوض أول بطولة رسمية بدونه بعد إعلان اعتزاله دوليا أكد كريم افتقاد غرفة ملابس المنتخب للاعب كبير وأسطورة تاريخية مثل أحمد الأحمر وكذلك افتقاد كل أسرة كرة اليد المصرية لوجوده مع منتخب مصر.

وأضاف كاتونجا: "أحمد الأحمر أسطورة كبيرة وأخويا الكبير، دائمًا في ظهري، هو حبيبي وشهادتي فيه مجروحة، الكلام عنه يطول جدا، ماينفعش أتكلم عن الأحمر في دقيقة أو دقيقتين لأنه محتاج أيام حقيقي مش كلام، الأحمر أخويا وحبيبي وكلنا مفتقدينه وكل كرة اليد المصرية مفتقدة وجود أسطورة زي أحمد الأحمر، دائما يتحدث معنا جميعا قبل البطولات والمباريات من أجل دعمنا وتشجيعنا".

وأنهى هنداوي حديثه بالتأكيد على إصراره مع جميع اللاعبين على إسعاد الجمهور المصري والحفاظ على اللقب في مصر للمرة الثالثة على التوالي.