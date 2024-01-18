الزراعة: تكثيف العمل بمبادرة "حياة كريمة" في 20 محافظة

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه تم تكثيف العمل بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًا أن المرحلة الأولى بدأت في 20 محافظة من محافظات الجمهورية، وتتضمن تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية في 52 مركزًا بهذه المحافظات.

ويولي السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي المشروعات التابعة، للمُبادرة اهتمامًا كبيـرًا ويعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ، وقد راعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن يكون مبنى مجمع الخدمات الزراعية يوفر الخدمات الآتية: الخدمات البيطرية والخدمات الزراعية الإرشادية والجمعية التعاونية الزراعية، ومراكز تجميع الألبان فى حالة عدم توفرها.

وأضاف "عزوز" أنه تم تنفيذ 332 مجمع خدمات زراعية طبقًا للإحتياجات الفعلية بدون تكرار للمباني الجديدة التي تم بناؤها وتشمل مجمعات الخدمات الزراعية التي تم تنفيذها على ما يلي: 316 وحدة بيطرية، و329 جمعية تعاونية زراعية، و305 مركز إرشاد زراعي، 41 مركز تجميع ألبان وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمجمعات المذكورة أكثر من 99%.

الهدف من إنشاء المجمعات الزراعية:

وأشار "عزوز" إلى أنه تم إقامة مجمعات الخدمات الزراعية بهدف تطوير وتحسين الخدمات المُقدمة للمزارعين كبديل للجمعيات التعاونية الزراعية والوحدات البيطرية ومراكز الإرشاد الزراعي المتاحة حاليًا، وأن الجمعيات التعاونية الزراعية بالمجمعات: وسوف يتم تقديم كافة الخدمات للمزارعين وأصحاب الحيازات من خلال كارت الفلاح وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج المعتمدة والمسجلة، من تقاوى وأسمدة ومبيدات.

وأوضح أن الخدمات التي تقدمها الجمعية الزراعية بـمجمعات الخدمات الزراعية: تشمل إجراءات إستخراج بطاقة حيازة زراعية "كارت الفلاح" وفقًا للتعليمات الصادرة في ذلك الشأن، ونقل حيازات وفقًا لعقود بيع أو تنازلات بين طرفين، وإستخراج شهادات زراعية بغرض السلف البنكية أو معاش تكافل وكرامة، وإجراء الحصر الزراعى الموسمى، وتنفيذ إجراءات محاضر المعتدين على الأراضى الزراعية وإخطار الإدارة الزراعية والمديرية بها، وتوزيع الأسمدة المدعمة وفقًا للمقررات السمادية للمساحة والمحصول بكارت الفلاح، وإرشاد المزارعين بالتوصيات الفنية والنشرات الزراعية الحديثة التي ترد من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.