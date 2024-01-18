الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزارتا التجارة والرياضة توقعان بروتوكول تعاون لتنسيق ملفات رعاية الشباب والنشء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت وزارتا التجارة والصناعة والشباب والرياضة بروتوكول تعاون بشأن التنسيق ودعم التكامل بين الوزارتين في عدد من القضايا الخاصة ببناء الإنسان المصري وبصفة خاصة الشباب والنشء وربطهم بأهداف التنمية الصناعية، وقد وقع الاتفاق المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن توقيع هذا البروتوكول الذي يستمر لمدة 3 سنوات يأتي في إطار رؤية الوزارة للنهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر التي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتتبوأ مصر مكانة لائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتصبح قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب وتوطين الصناعات الصغيرة.

تمكين الشباب وتوطين الصناعات الصغيرة

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هذا البروتوكول سيفتح آفاق التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، وأهمها تمكين الشباب وتوطين الصناعات الصغيرة، مشيرًا أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف خلال كافة أنشطتها تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، بما يعزز من روح الإنتماء والفخر بالهوية المصرية، كما أن الوزارة تتولي وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها وتنفيذها، وتجميع طاقات الشباب حول أهداف الدولة والمبادئ العامة لها وتكريس قيم الوحدة الوطنية ومفاهيمها.

وبموجب البروتوكول ستقوم الوزارتان بالتنسيق في تأسيس غرفة لصناعات الرياضة، الى جانب التعاون في توفير الفرص المتاحة حاليًا ومستقبلًا من المجمعات الصناعية الصغيرة والورش الصناعية للشباب بمختلف محافظات الجمهورية وفق الية عمل مشتركة بين الوزارتين، والتعاون في إدراج كافة الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها للشباب على المنصة الوطنية للشباب "كياني".

ويتضمن البرتوكول الاتفاق أيضا على دعم مركز تحديث الصناعة لتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد مدربين لدعم القدرات التسويقية والتصديرية وزيادة القدرة التنافسية لأصحاب المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية بمراكز الشباب، وقيام المركز بإعداد دراسة علمية حول المستوي الصناعي الحالي والمأمول حول ذلك، وكذا تنفيذ برنامج معايشة تبادلي لمدة اسبوع لعدد 30 شاب وشابة من برنامج الدبلوماسية الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بكل من جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

كما يتضمن البرتوكول التعاون في إعداد اول مواصفة مصرية للجودة في العمل الشبابي من خلال الجهة التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، بحيث يتم اعتماد مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية من الجهة المختصة وفق تلك المواصفة، إلى جانب تعزيز إشراك خريجي مصلحة الكفاية الإنتاجية بملتقيات التوظيف التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة وكذا التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبي "الاقتصاديين الشباب" بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، بالإضافة الى عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات للتوعية بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة التي تمس الشباب والنشء، وتبادل الثقافة والمعرفة بين المشاركين.

ويتضمن البرتوكول أيضًا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة الأعمال الناتجة عن التعاون القائم بموجب البروتوكول والمشروعات والبرامج المنفذة والوقوف على مدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته في ظل تفعيل بنود ذلك البروتوكول.

التخطيط القومي الاقتصادية والصناعية مصلحة الكفاية الإنتاجية البرتوكول التعاون التمثيل التجاري اليدوية

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