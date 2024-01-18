الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نيجيريا تستضيف دورة ألعاب "FASU" سبتمبر المقبل

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية الدكتور أشرف صبحي، أهمية إعداد تقرير مفصل يتضمن الجدول الزمني والمقترح المالي لخطة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية خلال الفترة المقبلة، موجهًا بضرورة مناقشة مقترحات اللجان الفرعية المختلفة للاتحاد قبل الموافقة عليها، بهدف خدمة مصالح الاتحاد وتطوير الرياضة الجامعية في إفريقيا.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أشرف صبحي، اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط الاتحاد خلال العام الحالي 2024.


ووافقت دولة نيجيريا على استضافة دورة ألعاب FASU لعام 2024 في مدينة (لاجوس) وذلك خلال الفترة من (٢٠-٢٩) سبتمبر 2024، وتم الاتفاق على طرح الجدول الزمني للبطولة الذي يتضمن تفاصيل جميع الألعاب والخطة المالية لإقامة البطولة بمجرد الانتهاء من إعداده.

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كما تمت مناقشة جدول خطة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية لعام 2024، والذي يتضمن أنشطة الاتحاد ومواعيد الاجتماعات المقترحة، ومواعيد إقامة بطولة ألعاب الجامعات للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية خلال هذا العام. 


وأشار صبحي - في بيان للوزارة، اليوم الخميس - إلى أن الاتحاد يهدف إلي تعزيز الرياضة الجامعية في إفريقيا وتطويرها، وتوفير بيئة ملائمة للشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، والعمل على تحقيق هدف الاتحاد في تعزيز التعاون بين الجامعات الإفريقية وتعزيز الروح الرياضية بين الشباب في القارة، من خلال تعاون وتكامل كافة الجهود المشتركة من قبل الدول الأعضاء واللجان الفرعية للاتحاد.

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حضر الاجتماع نواب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى حضور الدكتور أحمد فاروق، مساعد رئيس الاتحاد الإفريقي.
ومن المتوقع أن تتم متابعة التطورات القادمة وتقديم التقارير المفصلة لضمان تنفيذ الخطط والأنشطة بنجاح وفقًا لرؤية الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

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