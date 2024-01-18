المشدد 7 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 20349 لسنة 2023 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 3471 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وسكرتارية محمد عفت.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، باتجار "محمد س"، و"أحمد م" في المواد المخدرة.

باتخاذ الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى جزء من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضرا بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.