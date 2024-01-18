الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 حضانات جديدة بوحدة المبتسرين بمستشفى دار إسماعيل في الإسكندرية

5حضانات جديدة بمستشفى
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل

افتتح الدكتور أحمد فؤاد- مدير عام الطب العلاجي بالإسكندرية، بالإنابة عن الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إضافة 5 حضَّانات جديدة لوحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى دار اسماعيل للولادة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهى أحمد- مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور ادهم علي- مدير المستشفى، والدكتورة - جيهان شاكر رئيس قسم الأطفال.

وأوضحت الدكتورة نهى أحمد، أنه قد تم زيادة القوة الاستيعابية لوحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى دار إسماعيل للولادة بعدد 5 حضانات لتصبح القوة التشغيلية 13 حضانة بدلًا من 8 حضانات، ما سيسهم في تلبية الاحتياج للحضانات وتقليل وقت الانتظار على مستوى المحافظة.

ووجه الدكتور أحمد فؤاد، الشكر لكل من شارك في تلك الإضافة، مؤكدًا على الدور الأساسي للمجتمع المدني في التعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة من أجل  تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

متابعة سير العمل بمستشفى الجمهورية العام

وكانت قد أجرت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أمس الأول، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى الجمهورية العام ومستشفى صدر كوم الشقافة.

وجرى المرور على أقسام مستشفى الجمهورية العام، وتم الاجتماع مع رؤوساء الأقسام والعاملين بالمستشفى، حيث تم عرض الخدمات المميزة التي تقدمها المستشفى، والتي تتضمن وجود مركز نموذجي للسكري ووحدة السكتة الدماغية وكذلك وحدة العلاج الطبيعي الخاصة بإصابات الملاعب ووحدة الحروق التي تعمل بقوة 14 سرير وكذلك معمل الميكروبيولوچي المتميز على مستوى الجمهورية وقسم الأورام وجراحة القلب والصدر ووحدة مناظير الجهاز الهضمي.

كما توجهت لمستشفى صدر كوم الشقافة، وتفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ ومركز تأهيل مرضى الصدر وقسم الأشعة ومعامل التحاليل وغرف المرضى، كما تم الاجتماع بالعاملين بالمستشفى لتقديم عرض تفصيلي موضحًا الخدمات المقدمة بالمستشفى لمرضى الصدر والدرن ورفع الكفاءة الذي تم بالمستشفى لمبنى الطوارئ والرعايات المركزة.

5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
5حضانات جديدة بمستشفى دار إسماعيل
الطب العلاجي مستشفى دار اسماعيل إدارة الرعاية الحرجة 5 حض انات جديدة وحدة الأطفال المبتسرين صحة الإسكندرية

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