الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المركزى للإحصاء": واردات مصر من آلات الحلج والنسيج تسجل 211 مليون دولار

آلات الحلج والنسيج
آلات الحلج والنسيج

تشهد مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج أولوية كبيرة لدى الدولة في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى حجم المشروعات التي تبنتها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، من أجل تحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

واردات مصر من آلات الحلج والنسيج 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف حققت الواردات المصرية من آلات وماكينات الحلج والنسيج ارتفاعًا ملحوظًا في العام الماضي 2023، وفقما رصدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 211 مليونا و813 ألف دولار، في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من عام 2023، ارتفاعًا من 128 مليونا و746 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها في عام 2022، بزيادة بلغت 83 مليونا و67 ألف دولار.

وجاءت واردات آلات وماكينات الحلج والنسيج ضمن أهم واردات مصر من السلع الاستثمارية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات و766 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 9 مليارات و629 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت137 مليونا و477 ألف دولار.

وفى شهر أكتوبر الماضي ارتفعت واردات آلات وماكينات الحلج والنسيج لتسجل 18 مليون دولار، بينما كانت نحو 4 ملايين فقط في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 13 مليونا و969 ألف دولار.

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