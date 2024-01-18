الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة فى أمم أفريقيا لكرة اليد

مصر وغينيا كرة اليد
مصر وغينيا كرة اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا سهلا على غينيا بنتيجة 33/15 في أولى مواجهات الفراعنة ببطولة امم أفريقيا السادسة والعشرين، والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وحصدت مصر أول نقطتين في مشوارها بالبطولة التي تطمح للحفاظ على لقبها للنسخة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخها.

ويستعد أبطال يد مصر للمباراة التالية والتي تجمعهم بمنتخب الكونغو برازافيل.

وتُقام المباراة الجمعة في تمام السادسة مساءا بصالة رقم 1 في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق البطولة بالكامل.


تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:
منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا  والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا
المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا
المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

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