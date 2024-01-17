رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: العدوان يدمر كل مقومات الحياة بغزة

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز المائة يوم، مشيرًا إلى أن الحرب باتت بالنسبة للعدو الصهيوني من أجل الحرب وهي الهدف الرئيسي له.

وأضاف أبو سمرة في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن العدوان الإسرائيلي يدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يجعل القطاع غير قابل للحياة تمامًا.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب عمليات إبادة وتطهير عرقي لم يشهدها التاريخ من قبل، متابعًا: "أعداد الشهداء الفلسطينيين جرّاء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 60 ألف شهيد".

وتابع: "هناك ربع مليون فلسطيني ما بين شهداء وجرحى ومفقودين" موضحًا أن قوات الدفاع المدني عاجزة عن رفع الأنقاض وانتشال الجثث من تحتها في العديد من الأماكن بقطاع غزة.