الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فايز فرحات: إنهاء العدوان على غزة المدخل الرئيسى لتحقيق الأمن فى البحر الأحمر

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر يمر عبر إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار.

الملاحة بالبحر الأحمر 

وأضاف "فرحات"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "جماعة الحوثي نفذت عمليات فرصنة في بعض المناسبات، ولكن استخدام منتظم للسلاح والقوة ضد سفن تجارية مبرر في الفترة الأخيرة على نحو مستمر بالعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة".

توسيع رقعة الصراع 

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "كل القوى المعنية بما فيها مصر أكدت على هذه المسألة، وحذرت من اليوم الأول من أن هذا العدوان وإطالة أمد الصراع سيؤدي إلى توسيع رقعته، وهذا ما يحدث للأسف، كما أن هناك حسابات للقوى الإقليمية، وهي حسابات مختلفة للانخراط في هذه العمليات العسكرية، لأنه ليس بالضرورة أن يؤدي استخدام القوى العسكرية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، فضلًا عن وجود ضوابط عدة لاستخدام القوة".

محمد فايز فرحات اكسترا نيوز أحمد الطاهري الحرب على غزة

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