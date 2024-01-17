الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب قطر: التأهل للدور الثانى فى كأس آسيا خطوة ففى مشوار طويل

مدرب قطر
مدرب قطر

أبدى ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، سعادته بالتأهل لدور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم بالفوز على طاجيكستان بنتيجة 1 / صفر مساء الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

وقال لوبيز، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "واجهنا فريقا صعبا وشرسا، لكننا لم نمنحه الفرص الكثيرة ليهدد مرمانا".

أضاف "منتخب طاجيكستان ضغط علينا في البداية بكل قوة، لكننا تحكمنا في المباراة، وعرفنا كيف نتعامل مع الموقف، وحققنا المطلوب وهو الفوز".

وأوضح مدرب قطر "لدينا قائمة تضم 26 لاعبا وكان من المهم أن نجري بعض التغييرات لتنشيط صفوف الفريق، ولكن حافظنا على نفس أسلوبنا".

وشدد بالقول "كل المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا، التأهل للدور الثاني مجرد خطوة في مشوار طويل، ولابد أن نغلق الصفحة وننتظر منافسنا الذي نواجهه في دور الـ16".

وأكد ماركيز لوبيز أنه بصدد إراحة بعض اللاعبين في المباراة الثالثة أمام الصين، مشيرا إلى أن كل اللاعبين يستحقون فرصة المشاركة مع الفريق.

وأشاد المدير الفني للعنابي باللاعب أكرم عفيف، مؤكدا أنه ركيزة مهمة في قوام المنتخب القطري، وقادر على صناعة الفارق دائما وسعيد بالمستوى الذي وصل إليه.

وختم تصريحاته "لا أربط تقييمي للاعب بعامل السن، فقد يكون لاعب عمره 35 عاما ويقدم أداء مميزا، ومنتخب قطر يضم عددا من المواهب الشابة التي ينتظرها مستقبل باهر".

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