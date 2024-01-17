محمود مسلم: الدور المصرى هو الأكثر شرفًا ودراية بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الدور المصري هو الأكثر شرفًا والأكثر صراحة والأكثر وضوحًا واتساقًا ودراية بالقضية الفلسطينية، سواء مع المنظمات الفلسطينية أو مع إسرائيل أو أمريكا اللاعب الرئيسي، مؤكدا أن مصر تلعب دورا جيدا سياسيا وإنسانيا ودبلوماسيا.

الدور المصري لدعم قضية غزة

وأكد مسلم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه طوال الـ 104 أيام الماضية كانت هناك تطابق بين وجهة النظر المصرية والشعبية، وهذه من المرات القليلة، فكانت في الغالب الإدارة الرسمية تعبر عن إرادة الشعب سواء في منع التهجير أو النزوح أو رفض خروج الأجانب إلا بسماح بدخول المساعدات أو رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأردن وكثافة التحركات في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتنظيم قمة القاهرة للسلام.

جرائم إسرائيل بالقطاع

وأشار إلى أن كل هذه الأمور يدل على دور مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية لم يكن هناك زعيم أو ملك أو رئيس مهتم أو غير مهتم بالقضية الفلسطينية إلا والتقى به أو اتصل به، ومصر كانت رؤيتها واضحة فكانت في الأيام الأولى كانت الكفة تميل إعلاميًا وشعبيًا ناحية إسرائيل، ومصر لعبت الدور الأكبر في فضح ما تمارسه إسرائيل بقطاع غزة.