الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تنطلق الجمعة.. تفاصيل الحلقة الأولى من «كلام فى السياسة» مع أحمد الطاهرى

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تنطلق الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساء، أولى حلقات برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة قناة «إكسترا نيوز». 
وكشف الإعلان الترويجي للحلقة الأولى عن نمط ولغة إعلامية جديدة تمثل حالة حوار تضم جميع الرؤى والأفكار بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية، وهو ما يعكس الشعار الذى رفعه البرنامج وهو أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع. 


ومن المقرر أن تتناول الحلقة الأولى موضوع موجة التضخم العالمي وانعكاسها على ارتفاع الأسعار فى مصر، وسبل الحد من آثارها من خلال حوار مباشر.

 ضيوف الحلقة الأولى:

الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق.

الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع.
محمد نجم الباحث الاقتصادي.
فريد زهران  رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
د. حنان وجدي  منسق المنتدى الاقتصادي بتنسيقية  شباب الأحزاب والسياسيين.


 

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