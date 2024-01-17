الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الاستثمار الفلسطينى": إعادة بناء المساكن فى غزة يحتاج لـ15 مليار دولار

غزة
غزة

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إن إعادة بناء المساكن في قطاع غزة ستحتاج إلى 15 مليار دولار على الأقل.

أضاف مصطفى، الذي كان يتحدث في منتدى دافوس العالمي، إن القيادة الفلسطينية ستواصل التركيز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء على المدى القصير، مؤكدًا أن التركيز سيتحول في النهاية لإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية.

وحذر مصطفى من أن عدد الأشخاص في غزة الذين من المرجّح أن يموتوا بسبب الجوع أو المجاعة أكبر من الذين يموتون جراء الحرب.

غزة تشهد أطول انقطاع للاتصالات منذ بدء الحرب

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في السياق، دخل انقطاع الاتصالات في غزة يومه السادس وهو أطول انقطاع متواصل منذ بدء الحرب، وفقًا لمجموعة مراقبة الإنترنت NetBlocks.

وانهارت خدمات الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء قطاع غزة يوم الجمعة، وهو انقطاع التيار الكهربائي التاسع الذي تشهده المنطقة منذ 7 أكتوبر.

وقالت شركة NetBlocks إن انقطاع الإنترنت كان "شبه كامل" وأن خدمة الإنترنت الأرضية والخلوية واللاسلكية من المحتمل أن تكون غير متاحة لمعظم السكان في غزة.

غزة أحد المساكن الادارة الاستثمار الاقتصادي

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