الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غزة تشهد أطول انقطاع للاتصالات والإنترنت منذ بدء الحرب

آثار الدمار في قطاع
آثار الدمار في قطاع غزة

قال مراقب للإنترنت، الأربعاء، إن قطاع غزة يشهد أطول انقطاع للاتصالات وشبكة المعلومات الدولية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 3 أشهر. 

ودخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة يومه السادس، وهو أطول انقطاع متواصل منذ بدء الحرب، وفقًا لمجموعة مراقبة الإنترنت NetBlocks.

انهارت خدمات الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء قطاع غزة يوم الجمعة، وهو انقطاع التيار الكهربائي التاسع الذي تشهده المنطقة منذ 7 أكتوبر.

وقالت شركة NetBlocks إن انقطاع الإنترنت كان "شبه كامل" وإن خدمة الإنترنت الأرضية والخلوية واللاسلكية من المحتمل أن تكون غير متاحة لمعظم السكان في غزة.

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في السياق، قال أمير عبداللهيان إن زعيم حزب الله حسن نصر الله أبلغه أن هجمات حزب الله ستتوقف إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على حماس في غزة. وقال الوزير الإيراني لفريد زكريا من شبكة سي إن إن إنه أجرى محادثات مرتين مع نصر الله خلال المئة يوم الماضية.

وأضاف أمير عبداللهيان أن الأمن البحري وسلامة الشحن في البحر الأحمر وخليج عمان والخليج الفارسي مهمان لإيران المصدرة للنفط، زاعمًا أن إيران لديها معلومات تفيد بأن اليمنيين والسعوديين يقتربون من "اتفاق سلام حقيقي وموضوعي".

وبعد إثارة حالة من الذعر، يبدو أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المنطقة المحيطة بأكبر مستشفى في خان يونس
ويبدو أن القوات الإسرائيلية انسحبت من المنطقة المحيطة بأكبر مستشفى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أدى اقترابها من المجمع الطبي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى إثارة الذعر بين آلاف الأشخاص الذين لجأوا إليه.

وقال أشخاص في مكان الحادث لشبكة CNN، إنه لم يعد هناك المزيد من المركبات العسكرية في المنطقة المحيطة بمجمع مستشفى النصر حتى صباح الأربعاء.

ويقيم في المجمع نحو 7000 شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بدأت القوات الإسرائيلية بالتحرك نحو المستشفى، مما دفع حشودًا من الناس إلى الفرار. وأظهرت مقاطع فيديو متعددة من المشاهد أشخاصًا يحملون بطانيات ومراتب ومتعلقات شخصية أخرى وهم في طريقهم للخروج من المجمع.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة شبكة CNN يوم الأربعاء حول عملياته في مجمع مستشفى النصر وما حوله.

غزة الإنترنت قطاع الحرب الإسرائيلية

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