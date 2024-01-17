الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

100 يوم حرب.. مصريون لأهالى غزة: "لن نتخلى عنكم"

آثار الدمار في قطاع
آثار الدمار في قطاع غزة

"قتل.. دمار.. تجويع".. ليست مجرد كلمات، إنما هي وصف لحال أهالي قطاع غزة مع مرور ما يزيد علي 100 يوم على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين في القطاع المحاصر.

24 ألف شهيد وما يزيد علي 50 ألف مصاب جراء جريمة الحرب الإسرائيلية المستمرة نفاذًا لمخططات الكيان الانتقامية لإبادة المدنيين في قطاع غزة.

3 شهور من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، سخرت خلالها الدولة المصرية، كل أدواتها لدعم الأشقاء والتصدي للمحاولات الصهيونية لتصفية قضيتهم.  

“الدستور” رصد في السطور التالية ردود أفعال المصريين على الأزمة مع مرور 100 يوم على الحرب..

 

المواطن زياد البسيوني، قال إنه مع مرور 100 يوم على الحرب في غزة، قلوبنا تعتصر وجعًا وألمًا على ما يعانيه الأشقاء من قسوة الحرب والدمار والفقد، ولا نملك سوى الدعاء وتقديم المعونات الاغاثية التي تولت جهود الدولة المصرية مسئوليتها لايصالها عبر معبر رفح.

من جانبها، قالت سماح نصر، فخورون بجهود مصر التي لم تتوقف منذ اليوم الأول، وآخرها كانت مفاوضات التي اجرتها لاخراج المراسل وائل الدحدوح لتلقي العلاج اللازم، إضافة لما حدث من قبل باخراج المصابين والجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات العريش بعد أن نفذت كل المقومات الطبية في قطاع غزة.

ووجهت حنين ابراهيم، رسالة دعم للأشقاء في غزة، مؤكدًة "العالم تعلم من صبركم وقوه تحملكم.. ولن نتخلى عنكم".

وأشاد عمر بدر، بجهود الدولة المصرية منذ اليوم الأول للأزمة، فقد سهلت دخول المساعدات ونجحت جهودها الدبلوماسية في إتمام صفقة تبادل المحتجزين الأولى والهدنة في نوفمبر، كما واصلت حشد جهود الأشقاء العرب وتجميعهم على مائدة سلام واحدة من خلال قمة القاهرة للسلام.
 

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