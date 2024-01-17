الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر فيتوريا: جاهزون لمباراة غانا.. واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم

فيتوريا
فيتوريا

أكد البرتغالي روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة غانا غدا فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا ستكون صعبة، وأمام خصم جيد ولكننا نعلم ما يجب أن نفعله ولدينا لاعبون رجال وعلى قدر المسئولية.

وقال فيتوريا فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة الغد: "نحتاج لالتزام تكتيكي وقوة في الالتحامات، مررنا بلحظات صعبة في المباراة الماضية لا بد من الابتعاد عن الأخطاء التى وقعنا فيها حتى نفوز أمام غانا".

وواصل: “قد نغير في تشكيلة الفريق ليس ذلك بسبب ما حدث أمام موزمبيق ولكن لكل مباراة متطلبات خاصة.. البطولة ليست سهلة ولكنني أثق في فريقي”.

تابع:" كل مباراة لها ظروف مختلفة عن المباراة الأخرى، نؤدى ما علينا واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم، ونعمل للفوز وتحقيق نتائج إيجابية".

أكمل: "كما قلت قبل ذلك كل المنتخبات قوية وتتطور لكننا جاهزون لمباراة الغد وسنقاتل من أجل الفوز، وأثق في فريقي في المباريات المقبلة".

وأردف: "بطولة أمم إفريقيا ليست سهلة ولكن يجب أن تعلم ما تفعله في المباريات المقبلة".

موعد مباراة منتخب مصر وغانا فى أمم إفريقيا 2024

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا، في تمام العاشرة مساء غد الخميس الموافق 18 يناير الجاري 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2024".

ويأتي ذلك، بعد تعثر المنتخبات في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، المقامة حاليا بدولة كوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر المتوقع  أمام منتخب غانا بأمم إفريقيا 2024

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على تشكيل المنتخب الوطني الأول، لمواجهة منتخب غانا الحاسمة بمجموعات "كان 2024". 

تشكيل الفراعنة المتوقع أمام منتخب مصر بأمم إفريقيا 2024

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح.
  • خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو.
  • خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد.
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