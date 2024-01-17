الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام تدمر 6 دبابات ميركافا إسرائيلية وتقتل 7 جنود

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأربعاء، أن عناصرها دمروا 6 دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركافا وناقلة جند في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم، إنه في مهمة مشتركة مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي دمروا جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي.

وأكدت كتائب القسام أن مجاهديها قنصوا 4 جنود صهاينة واستهدفوا قوة من 7 جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر، كما فجر عناصرها عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بمجموعة جنود أخرى تحصنوا داخل مسجد ثم أجهزوا عليهم.

وأكدت القسام أن مقاتليها دكوا تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

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الاحتلال يواصل قصف غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الخامس على التوالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء إن أطراف الصراع في غزة "تدوس" القانون الدولي وحثها على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال جوتيريش، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الأطراف المتحاربة "تتجاهل القانون الدولي، وتدوس على اتفاقيات جنيف، بل وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن العالم يقف متفرجا بينما يتعرض المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، للقتل والتشويه والقصف وإجبارهم على ترك منازلهم وحرمانهم من الحصول على المساعدات الإنسانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

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