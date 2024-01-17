يترقب عشاق ومحبين هواية القراءة واقتناء الكتب وشراء المجلدات معرفة موعد معرض الكتاب 2024 عبر جوجل، حيث من المقرر أن ستنطلق فعالياته في يوم 25 يناير الجاري الموافق يوم الخميس، وسيستمر إلى 6 فبراير المقبل 2024، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي قامت بإعلانها وزارة الثقافة المصرية الممثلة في هيئة الكتاب.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وسعر التذكرة وخطوات الحجز.

وأوضحت الصفحة الرسمية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يكون بمبلغ تذكرة الدخول في معرض الكتاب 2024 بمبلغ 5 جنيهات.

كيفية حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

وقد جاءت خطوات التسجيل للحصول على تذاكر الزيارة على الرابط الخاص بالموقع من هنا.

ويتم بعد ذلك الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة»؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من تذكرة معرض الكتاب 2024 في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني ستحتوي على بوابة الدخول وعلى اليوم المحدد لزيارة معرض الكتاب 2024.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتنعقد الدورة الـ 55 في معرض الكتاب 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، وتكون في الفترة من يوم 25 يناير 2024 إلى يوم 6 فبراير 2024، وذلك تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، وستحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وقد وقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعالم المصريات، الدكتور سليم حسن، لكي يكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، وذلك ليكون شخصية معرض الطفل.