الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ميكانيكى لسرقته السيارات بالسلام

ضبط ميكانيكى
ضبط ميكانيكى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على ميكانيكى لسرقته السيارات وحقائب المواطنين بالسلام.

تعود البداية عندما تم ضبط (ميكانيكى- له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك " وأنه وراء إرتكاب وقائع سرقات سيارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار).

وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه وارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى السيارات المستولى عليها لدى عميليه "سيئا النية" (سائق، مالك مخزن خردة) تم ضبطهما وبحوزتهما سيارتين، وإعترفا بعلمهما بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف الثانى بقيامه بالتصرف فى سيارتين بتقطيعهما وبيعهما، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة.

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