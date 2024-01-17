مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار في المنطقة



لا شك ان القوانين والمعاهدات الدولية تعني التزام الدول الموقعة عليها بها واحترام سلطه القانون بغض النظر مصالحها واطماعها الخاصة او غير المعلنة، كما انها تحفظ الاستقرار بين الاطراف المعنية وعدم نشر الفوضي بين الدول، وفي رايي ان عدم احترام المعاهدات والقوانين الدولية يعني سيطرة قانون الغاب،،

واذا ما نظرنا الي ما يحدث في منطقتنا منذ اندلاع طوفان الأقصى في قطاع غزه واشتعال الحرب بين اسرائيل ومنظمه حماس في ٧ اكتوبر الماضي فسنجد انها قد قد اسفرت عن كشف مخططات اسرائيل للمنطقة او بدء تنفيذ ما يسمي بمخطط الشرق الاوسط الكبير الذي تم الحديث عنه في اثناء التسعينات من القرن الماضي دون ذكر اهدافه الخفية والاطماع الخبيئة التي لدي اسرائيل وحليفتها أمريكا.

وفي تقديري ان الكارثة المروعة التي نشاهدها الآن وبعد مرور اكثر من ١٠٠يوم علي الحرب الوحشية التي تشنها اسرائيل ضد الفلسطينيين،والتي تعكس مخطط الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتصفيه القضية الفلسطينية ومحاموه التهجير القسري للفلسطينيين الي مصر وتحديدا الي ارض سيناء وفي الضفة الغربية بتهجيرهم الي الاردن وهو ما رفضته كلاهما مصر والأردن حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين الي معبر رفح قم الدفع بهم الي ارض سيناء وتدمير البنيه التحتية لشمال قطاع غزة.

بحيث تصبح غير صالحه للعودة اليها ومن ثم،يتم فيها تنفيذ ميناء اسرائيلي يخدم علي مشروع ممر بايدن الاقتصادي من الهند مارا بالسعودية والامارات والاردن وغزه ومنها لإسرائيل والي أوروبا، وهو مشروع تحدث عنه نتنياهو في الامم المتحدة والذي يمثل جزءا مهما من مشروع الشرق الاوسط الجديد وهو لا يتم الا من خلال اباده الشعب الفلسطيني وفي شمال غزه وايجاد وطن بديل للفلسطينيين في مصر والأردن.

ومن هنا رجاء التآمر علي مصر واستهداف حدودها الجغرافية ومحاولات اضعاف جبهتها الداخلية، وفي المقابل ومن ناحيه اخري اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم سياده مصر علي ارضها وان حدودها خط احمر،، واعلن للعالم مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين الي ارض سيناء، وضرورة استئناف المفاوضات واستعاده الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واقرار السلام في المنطقة، ومنذ ان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية فانه قد حرص علي توفير الامان والاستقرار وللشعب المصري وحمايه الارض المصرية وبناء جيش قوي قادر علي الدفاع عن الشعب المصري والارض المصرية قادر علي حمايه سيادتها علي ارضها وحمايه حدودها من ايه اطماع دوليه والقضاء علي الارهاب تماما لتصبح مصر آمنه ومستقرة ودوله حديثه تحترم لها دستور ينظم العلاقات بين افرادها ودوله تحترم القوانين الدولية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ودوله سلام تحمي الارض والعرض،، واوفي بوعوده في القضاء علي الارهاب وتحقيق الاستقرار للشعب المصري.

ومنذ اشتعال الحرب في غزه ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي ينبه العالم الي ما ترتكبه اسرائيل ضد الشعب في قطاع غزه يهدد استقرار المنطقة كما كشف للعالم مخطط اسرائيل في اباده الشعب الفلسطيني كما اعلن رفضه القاطع لذلك وللتهجير القسري للشعب الفلسطيني الي سيناء،، الا ان نتنياهو ما يزال مستمرا في ممارساته البربرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزه بدعم كامل من امريكا وانجلترا،،ووصلنا الي اكثر من مائه يوم الآن والدماء تسيل والاغتيالات تستمر والقصف الجوي يستمر والاقتحام يستمر والبيوت تهدم فوق رؤوس أصحابها واستطاع الرئيس السيسي أن يوضح موقفه للعالم واوجز رايه بوضوح على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتولي مسئولياته بتنفيذ القانون الدولي في عدم المساس بحدود الدول الأخرى.

أو بالأحرى قد كشف محاولة اسرائيل لتحقيق اطماعها بخرق القوانين الدولية كلها على حساب القضية الفلسطينية، كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي الجيش الاسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة معها فرنسا وانجلترا من أن ما تقوم به إسرائيل يهدد أمن المنطقة واستقرارها بل يهدد أمن العالم كله في هذه المنطقة الحيويه من العالم وحذر من محاولات الزج بتهجير الفلسطينيين قسريا الي الجنوب وهو ما تقوم به إسرائيل الان وضرورة احترام حدود دول الجوار اي حدود مصر والأردن.

وفي الاجتماع الثلاثي بين والعاهل الاردني والرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس {ابو مازن }فإنهم قد رفضوا رفضا قاطعا التهجير القسري للفلسطينيين ووقف الحرب واحترام الحدود الدولية للدول الأخرى لضمان استقرار المنطقة وعدم اشتعال الحرب فيها،، وحتي كتابة هذا المقال فإن إسرائيل لا تكف عن العدوان المتوصل والاحتلال للأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها الي الشوارع والي العراء وأمرهم بإخلاء مساكنهم وقصف المنازل.

ثم ذهابهم الي العراء بلا ماء وبلا وقود وبلا كهرباء وبلا غذاء بل تتصدي وتعرقل ادخال المساعدات الإنسانية وهكذا تضرب عرض الحائط بكافة القوانين الدولية بل وبقوانين الحرب أيضا حيث تتم الان محاكمتها من محكمة العدل الدولية بطلب من جنوب افريقيا التي قدمت بالأدلة والمستندات ما يؤكد أن هناك إبادة جماعية للشعب الفلسطيني تقوم بها إسرائيل عمدا، وان كل ما ترتكبه إسرائيل لابد أن تدان عليه وأن يعاقب قادتها.

أن الحرب في قطاع غزة ليست اول الحروب وليست أولي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية إلا أن الأمل في صمود الشعب الفلسطيني الان كبير وان محاولات التحرش بحدود مصر لن تجدي معنا في مصر قياده،،وشعباني ان هناك اصطفافا شعبيا ومع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواقفه الثابتة والمعلنة للعالم حول الحرب في قطاع غزه ورفضه لكل المخططات والممارسات الاسرائيلية.

وكانت هناك منذ بضعه ايام مزاعم إسرائيلية امام محكمه العدل الدوليه ظهرت اثناء التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزه بشأن سياسه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وبتجويع اهل غزه وعرقله دخول المساعدات الانسانية والاحتياجات الغذائية عن طريق معبر رفح حيث نفي مصدر مصري رسمي مسئول وجود تنسيق مصري مع الاحتلال اسرائيلي بشأن تدابير امنيه جديده علي محور فيلادلفيا كما نفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر صباح الجمعة ١٢يناير الماضي بصوره قاطعه مزاعم واكاذيب فريق الدفاع الاسرائيلي امام محكمة العدل الدولية بان مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الانسانية والإغاثية الي قطاع غزه من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأكد ان مصر سترد بشكل رسمي وقانوني وسترسل مذكرة لمحكمه العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية للرد علي اتهامات غلق لمعبر رفح،، وهكذا ومن منطلق حرص مصر علي توصيل المساعدات الاغاثية الي اهل غزه فقد اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم حرص مصر علي ادخال المساعدات الإنسانية والتي تقف في طوابير لعده ايام انتظارا لدخولها من معبر رفح حيث تساهم مصر بالقدر الاكبر من المساعدات حرصا علي حياه الفلسطينيين، كما طالب اسرائيل مرارا وتكرارا بتسهيل دخول المساعدات الاغاثية والإنسانية.

وذلك بسبب عرقلتها لدخولها حيث ان المساعدات التي يتم توصيلها لأهل غزه لا تكفي احتياجاتهم والآن، وبعد مرور اكثر من ١٠٠ يوم واستشهاد اكثر من و٢٤الف فلسطيني ثلثي عددهم من النساء والاطفال لا تنهي اسرائيل حرب غزه ويعلن نتنياهو اصراره علي اكمال الحرب رغما عن محكمه العدل الدولية، ودخول محور فيلادلفيا،،ومن ناحيه اخري نفت مصر ذلك تماما واكدت مصر انها ترفض التنازل عن محور فيلادلفيا للجيش الاسرائيلي ولن تتنازل عن حدودها،، وان الحدود المصرية مع قطاع غزه هي وفقا لاتفاقيات قانونيه وامنيه بين الدول المعنية واي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ووفقا لمواقف معلنة.

وفي تقديري ان الوضع الحالي يضع اسرائيل في مأزق امام العالم فلقد اصبحت وحيده علي الساحة الدولية، ومن ناحيه اخري فإنها لم تحقق حتي الآن ايه مكاسب استراتيجيه ولم تستطع التخلص من حماس،وهناك معارضه شديده في داخل حكومة لنتنياهو وفي داخل اسرائيل، هذا علاوة علي الخسائر اليومية من القتلي في الجيش الاسرائيلي وانهيار الوضع الاقتصادي،،،وما زال الموقف المصري متمسكا بالدعم الكامل بتوصيل المساعدات الاغاثية للفلسطينيين والالتزام بالقوانين الدولية والمحافظة علي سياده مصر علي اراضيها وعدم المساس بالأمن القومي المصري او بالأرض المصرية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين او تصفيه القضية الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار.

من اجل هذا يكثف الرئيس عبد الفتاح السيسي من اتصالاته بدول العالم ويحرص علي التواصل مع اعلي المستويات الدولية حرصا منه علي احترام القانون الولي والمعاهدات الدولية وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتلا شيا لنشوب حرب في منطقتنا واتساع نطاقها مما يهدد ليس فقط استقرار المنطقة بل مما يهدد السلام العالمي.