الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سارة سمير تروى لـ"صاحبة السعادة" قصة نجاح أكاديمية كرة القدم للساق الواحدة

سارة سمير
سارة سمير

كشفت سارة سمير، نائب رئيس لجنة كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، عن كيفية تحول مشروع رعاية لمنتخب مصر في هذه اللعبة إلى أكاديمية تضم 120 لاعبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت "سمير"، في حوار خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc"، أنها قدمت الرعاية للمنتخب كخدمة مجتمعية من شركتها، ولكنها انبهرت بالشغف والإصرار الذي رأته في اللاعبين بعد مشاركتهم في البطولة الأفريقية، فقررت دعمهم بإنشاء أكاديمية لتدريبهم وتأهيلهم للمستقبل.

وأضافت أن الأكاديمية انطلقت بـ 30 لاعبًا فقط، ولكنها توسعت لتشمل 120 لاعبًا، تم توزيعهم على 6 أندية، وأن هذه الأندية تسعى لتشكيل اتحاد لكرة القدم للساق الواحدة، ليكون لهم كيان خاص بهم وينموا في هذه الرياضة.

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