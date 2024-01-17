بينها "الرواية والأنساق الثقافية" بمركز الحرية للإبداع.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

"الرواية والأنساق الثقافية"، إحدى أمسيات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، والتي تتوزع بين المراكز والمؤسسات الثقافية المتعددة، ونستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية ثقافية بعنوان "الرواية والأنساق الثقافية"، يتحدث فيها كل من: الناقدة دكتورة سحر شريف، الكاتبة سهام الزعيري، دكتورة هدير محمد محمود عبد الحافظ، ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، والذي يعده ويقدمه الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش، حيث تقام أمسية هذا الشهر تحت عنوان "رأس السنة من 30 سنة".

يأتي الصالون ضمن برنامج الأنشطة الثقافية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويناقش مظاهر احتفال المصريين برأس السنة منذ 60 سنة وأبرز عادات وتقاليد المصريين آنذاك.

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية في مواجهة الزيادة السكانية"، ويشارك فيها بالحديث والنقاش كلا من: دكتور ناهد شوقي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس ــ دكتورة عبير عبد الله، والباحثة شيرين أسامة.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الحزيرة، أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافي، والتي تعقد تحت عنوان “الذكاء الاصطناعى.. فرص وتحديات وتهديدات”.

ويشارك في الأمسية كل من: المهندس زياد عبد التواب، دكتور محمد عزام عضوا لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، دكتور علي فرجاني الباحث في الإعلام الرقمي ومحاضر في فلسفة الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني وعضو لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة ويديره الكاتبة دكتورة انتصار محمد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

وفي الخامسة مساء، يفتتح بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، معرض "أسرار" لمجموعة فناني نص الدنيا والتى تضم التشكيليين: أحمد أبو الخير، أميمة أبو زيد، أماني أسعد وأسماء زين العابدين.

ويستمر حتى يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، ويعتبر المعرض هو اللقاء الثاني من نوعه لمجموعة فنانى نص الدنيا ويضم حوالي 40 عملا فنيًا منفذة بخامات متعددة منها الألوان المائية والزيت والأكريليك تحمل اتجاهات 4 مدارس فنية مختلفة وخلالها يروى مبدعوها أسرارهم الخاصة معبرين عن انفعالاتهم ورؤيتهم الخاصة للعديد من الموضوعات الحياتية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تستقبل سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السادسة مساء، حلقة نقاشية لكتاب “ضاحية مصر الجديدة روح المكان وذاكرة الزمان”، والصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ضمن إصدارات سلسلة ذاكرة المدينة. والكتاب من إعداد دكتور جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم العمراني جامعة عين شمس.

ويناقش الكتاب كل من الدكاترة: خالد زكريا العادلي أستاذ التخطيط والتصميم العمراني جامعة القاهرة، ماري كيكليان الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم العمراني جامعة عين شمس والباحث الرئيسي للكتاب، ويدير الندوة سيف الله أبو النجا رئيس جمعية المعماريين المصريين.

وفي الخامسة مساء، وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، تعقد بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، مائدة مستديرة بعنوان "الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية... معرض الكتاب نموذجا" ويدير المائدة الشاعر جمال الشاعر، ومشاركة كل من: دكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. د. رانيا يحيي عميد المعهد العالى للنقد الفنى - أكاديمية الفنون. دكتور خالد داغر - رئيس دار الأوبرا المصرية. دكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية ــ نائلة فاروق، رئيس قطاع التلفزيون المصري ــ محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية وغيرهم.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، يواصل مركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن 36 شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما، في السادسة مساء، أنشطته وفعالياته حيث يقيم المركز يوم ترفيهي للأطفال بمناسبة بدء أجازة نصف العام.

يعرض خلالها فيلم «زبرجد» للمخرجة هدي فرح، الفيلم من إنتاج القومي للسينما ويدور فيلم "زبرجد" حول حجر زبرجد صغير السن ولكنه صلب، يكره الإستسلام للواقع ولكن بإرادته يجعل باقى الأحجار الكريمة تشاركه فيكتشفوا نقاط القوة الكامنة بداخلهم. وعقب عرض الأفلام تقام ورشة رسم وتلوين للأطفال المشاركين بالفاعلية.والفيلم من تأليف وإخراج هدي فرح مدير انتاج سلوي عبد الرحمن.

وفي الخامسة مساء، تعقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، أمسية جديدة من أمسيات “تواصل”، والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، ويشارك فيها كل من الكتاب: السيد حسن، محمد المفتي، هبة البدهلي، لبني الطماوي، دكتورة سلمي مبارك، والقاص شريف صالح، وتدير الأمسية الكاتبة عزة بدر.