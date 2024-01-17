أبو عاصى لـ"الشاهد": نحن فى حاجة إلى تفسير عصرى للقرآن الكريم (فيديو)

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "عندما نقرر أن نضع تفاسير جديدة وعصرية للقرآن الكريم في وقتنا الحالي، يجب أولا وضع خطة أو مراحل مدروسة بشكل علمي قبل تنفيذ هذه الفكرة، فمع الأسف نجد بعض الأشخاص في الجامعات يكتبون في التفسير، وحين نسألهم عن أي منهج يسيرون، لا نجد أي جواب غير أنه يضع 10 كتب من التفاسير ويلزق العبارات بجانب بعضها، فتخرج كتابة مشوهة".

وأوضح أبو عاصي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أول شئ نحتاج إليه حاليا هو تفسير ينصف قضايا المرأة، وينتقل من المحلية إلى العالمية؛ لأنك تخاطب العالم بأكمله وليس الدول العربية فقط، ويجمع أيضا بين المثالية والواقعية والمادية والغيبية، حتى يستطيع مخاطبة العصر الذي نعيشه الآن".

وواصل: "نحن الآن في أشد الحاجة لتفسير معاصر للقرآن الكريم، وأيضا نحتاج إلى فقه معاصر، حتى نستطيع الحفاظ على الثوابت مع تقبل المتغيرات والآراء المتجددة، ويجب أن يراعي التفسير الجديد حقوق الإنسان في الداخل والخارج، ويشرح كيف يعيش المسلمون مع غير المسلمين في العالم دون الامتعاض من الآخر".

وتابع: "نحتاج إلى تفسير يظهر الكرامة الإنسانية ويقبل الرأي والرأي الآخر، ففي هذا التفسير لن نجعل القرآن ينطق بما نريد، فهذه طبيعة القرآن الكريم ومحوره هو الإنسان، ولكن الأزمة أن كل محاولات تفسير القرآن في العصر الحديث تدور في فلك القديم".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.