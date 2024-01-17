الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أبوعاصى يكشف لـ"الشاهد" حقيقة دخول إسرائيليات على كتب تفسير القرآن (فيديو)

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "هناك أقوال في كتب التفسير تعترض على حصول الذكر على ضعف نصيب الأنثى في الميراث، ويفسر بذلك أن حواء في الجنة كانت تمتلك ثلاث حبات من القمح، وأعطت سيدنا آدم حبة وتناولت حبة وأخفت الحبة الثالثة، فعاقبها الله بنقيض قصدها وأعطى الذكر نصيبها مرتين، وهذا كلام غير منطقى تماما". 

وأوضح أبوعاصي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذه التفاسير عبارة عن إسرائيليات دخلت على كتب تفسير القرآن الكريم، ويتم تدريس هذه الأفكار غير المنطقية في جامعة الأزهر في مادة اسمها الدخيل، ما يعني الدخيل على كتب التفسير، وهذه مادة مهمة للغاية ولا تأخذ المساحة التي تستحقها".

وتابع: "المشكلة تأتي من نوعين، ثقافة عصر رسخها بعض أدعياء العلم، ونجد ذلك داخل بعض المساجد الآن حين نقرأ تفاسير للقرآن لا يتقبلها أي منطق، ويمكن أن يتم قراءة هذه التفاسير ولكن يجب أن يكون القارئ عالما ويستطيع أن يميز الغث من الثمين".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد كسترا نيوز الدكتور محمد الباز محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير عميد كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر كتب التفسير الميراث الجنة سيدنا أدم برنامج الشاهد

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