الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوعاصى يكشف لـ"الشاهد" خطورة التعامل مع تفاسير القرآن كنصوص مقدسة (فيديو)

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "تفاسير القرآن الكريم مع توالي العصور أصبحت نصا مقدسا لدى المسلمين، وهذه تعتبر أزمة خطيرة للغاية؛ لأنه إذ قررنا نقد أحد النصوص للمفسرين السابقين ستجد أن عقلية الإنسان أو حتى الطالب الصغير أو الباحث ينظر أنك تنقد النص المقدس وليس الموازي للقرآن الكريم".

وأضاف “أبوعاصي”، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هؤلاء المفسرون كتبوا لزمنهم وثقافتهم، فهذه تفاسير ناتجة عن ثقافة عصر، والمشكلة الحقيقية أننا نجعل القرآن تابعا للمفسر الذي قاله وليس متبوعا، فهناك قضايا حين أقرأها في كتب التفسير اعتقد أنها لما تكن مقبولة في عصرهم".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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