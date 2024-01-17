"أبو عاصى" لـ"الشاهد": الشيخ محمد عبده وضع يده على هدايات القرآن

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "التفاسير الحديثة للقرآن الكريم هي نتاج للقضية، ولكن تفسير الشيخ محمد عبده يتميز عنهم، فقد وضع يده على هدايات القرآن الكريم، فالقرآن جاء لهداية الإنسان، وحاول الشيخ محمد عبده أن يضع يد القارئ على مكمن الهدايات به".

وأوضح "أبو عاصي"، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الشيخ محمد عبده حاول أن يتكلم في السنن الآلهية والكونية والإنسانية في القرآن الكريم، وأن يلفت نظر الناس إلى هذه السنن الربانية؛ لأننا نأخذ العبرة في هذه الحياة من خلال السنن، كما حاول أن يضع يديه على الظواهر الاجتماعية وكيف عالجها القرآن".

وواصل: "تفسير الشيخ محمد عبده للقرآن يخاطب عقل وقلب الإنسان، ولكن التفاسير الأخرى تحاول أن تفسر وتحلل كلام السابقين، وعندما تقرأها لا تخرج في النهاية بهدايات القرآن الكريم، ويجب الذكر أن هناك مفسرين تميزوا في البلاغة مثل الزمخشري وأبو السعود".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.